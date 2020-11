Italia, tutto facile con l'Estonia: finisce 4-0 con due rigori, Di Lorenzo in campo per 90'

Finisce 4-0 per l'Italia la sfida amichevole contro l'Estonia al Franchi: gara in discesa per gli azzurri che l'hanno sbloccata subito e poi hanno raddoppiato prima con Grifo e poi con Bernardeschi. Nella ripresa altri due gol, entrambi su rigore, prima con Grifo e poi con Orsolini. Per Di Lorenzo, unico azzurro del Napoli titolare, buona gara con gol sfiorato in due circostanze. Il terzino è rimasto in campo per tutti i 90 minuti dell'incontro. Ora gli azzurri sfideranno la Polonia e la Bosnia, entrambi i match saranno fondamentali per la Uefa Nations League.