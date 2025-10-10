Ufficiale Italia U21-Svezia U21, le formazioni: la decisione di Baldini su Marianucci

L'Italia Under 21 giocherà oggi al Dino Manuzzi di Cesena a partire dalle 18.15 contro i pari età della Svezia in un match valido per le gare di qualificazione al prossimo Europeo. Silvio Baldini sceglie di proporre un 4-3-3 con Palestra, l'azzurro Marianucci, Mane e Bartesaghi davanti a Palmisani e con tre giocatori di Serie A a centrocampo, Pisilli, Lipani e Ndour. In attacco, insieme a Cherubini e Koleosho c'è Camarda: per il classe 2008 è l'esordio assoluto con l'Under 21.

Solo panchina per Berti nel "suo" stadio. Neanche Ekhator, che ha segnato un gran gol contro il Napoli di tacco lo scorso weekend ha trovato spazio dal primo minuto. Tra gli ospiti c'è l'attaccante del Torino Njie, che sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali da parte degli Azzurrini. Di seguito le formazioni ufficiali:

Italia Under 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. A disposizione: Martinelli, Berti, Dagasso, Dellavalle, Ekhator, Fini, Fortini, Idrissi, Pafundi. Ct: Silvio Baldini.

Svezia Under 21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudri; Njie, Swedberg, Sonko. A disposizione: Picornell, Ayari, Bergvall, Kanga, Karlsson, Kurtulus, Kusi Asare, Samuelsson, Tolf. Ct: Daniel Backstrom.