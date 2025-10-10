Castel Volturno, il report del club: tecnica e tattica al mattino, test con l'Avellino al pomeriggio

Il Napoli oggi ha tenuto un allenamento congiunto insieme all'Avellino. L'amichevole, sbloccatasi soltanto nel secondo tempo, è terminata 3-0 grazie alle reti di Beukema, Vergara e Lang. Antonio Conte ha tratto segnali positivi in vista della ripresa del campionato della prossima settimana. Intanto questo è il report pubblicato dal club oggi:

"Proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta. Al mattino lavoro tecnico-tattico. Nel pomeriggio il gruppo è stato impegnato in un allenamento congiunto con l'U.S. Avellino 1912".