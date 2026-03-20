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Italia Under 20, i convocati: c'è anche Rao, l'azzurrino in prestito al Bari
Il club pugliese ha celebrarlo il classe 2006 con un post pubblicato sui propri account social.
In vista della gara amichevole contro l'Under 20 dell'Inghilterra, in programma il prossimo 27 marzo a Riano (ore 15:30), il ct degli azzurrini Carmine Nunziata ha convocato Emanuele Rao, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Bari. Il club pugliese ha celebrarlo il classe 2006 con un post pubblicato sui propri account social.
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UfficialeItalia U18, i convocati per le qualificazioni agli Europei: c'è un centrocampista del Napoli
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