Italia Under 20, i convocati di Nunziata: c'è l'azzurrino Ambrosino in prestito al Como

Due match al debutto in panchina di Nunziata, chiamato a guidare il gruppo con cui tre mesi fa all’Europeo Under 19 ha conquistato la qualificazione al Mondiale

La trasferta in casa del Portogallo per il secondo incontro della nuova edizione del Torneo 8 Nazioni e l’amichevole casalinga con i pari età della Svizzera apriranno la stagione della Nazionale Under 20. Due match che vedranno il debutto in panchina di Carmine Nunziata, chiamato a guidare il gruppo con cui tre mesi fa all’Europeo Under 19 in Slovacchia ha conquistato la qualificazione al Mondiale che si disputerà nel maggio 2023 in Indonesia. Il tecnico ha convocato 25 Azzurrini, 12 dei quali hanno preso parte in estate al Campionato Europeo, una bella cavalcata interrotta dall’Inghilterra in semifinale.

La Nazionale si radunerà nella serata di domenica 18 settembre e il giorno seguente partirà da Milano alla volta di Lisbona, dove venerdì 23 settembre (ore 16 locali, le 17 italiane) allo stadio Josep Martin Vieira affronterà il Portogallo. Per l’Italia sarà il secondo incontro nell’8 Nazioni, che dopo il successo nella passata edizione ha visto gli Azzurrini uscire sconfitti (0-1) in occasione del match d’esordio con la Polonia disputato lo scorso 7 giugno a San Benedetto del Tronto. Alla gara con i lusitani farà seguito l’amichevole con la Svizzera in programma martedì 27 settembre (ore 17.30, diretta su Rai Sport) allo stadio ‘Franco Ossola’ di Varese, dove l’Under 20 giocherà per la seconda volta nella sua storia dopo l’unico precedente nell’aprile 2003 proprio con la nazionale elvetica, battuta con un perentorio 8-0 nel ‘vecchio’ Torneo ‘4 Nazioni’.

In relazione alla concomitanza del ritiro della Nazionale Under 20 con le Elezioni Politiche 2022, previste domenica 25 settembre, saranno valutate nei prossimi giorni le modalità per permettere al personale della delegazione di poter esercitare il diritto di voto, garantendo al tempo stesso la partecipazione alla gara del 27 settembre con la Svizzera.

Infatti le vigenti disposizioni normative non consentono di votare al di fuori del proprio luogo di residenza per coloro i quali si trovino momentaneamente in altra sede, ad eccezione di ipotesi tassativamente previste per limitate categorie di personale. Il programma della squadra, per questo, potrebbe subire variazioni tra sabato 24 e domenica 25 che saranno tempestivamente comunicate.

L’elenco dei convocati

Portieri: Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Filippo Fiumanò (Aquila 1902 Montevarchi), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Chelsea), Federico Casolari (Sassuolo), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Ascoli), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Cher Ndour (Benfica), Filippo Terracciano (Verona), Luciano Valente (Groningen);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Como), Tommaso De Nipoti (Atalanta), Daniele Montevago (Sampdoria), Cristian Volpato (Roma).

Staff – Tecnico: Carmine Nunziata; Capodelegazione: Gianfranco Serioli; Assistente tecnico: Emanuele Filippini; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Marco Mannucci; Medici: Carmelo Papotto e Raffaele Iorio; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Angelo Cartocci; Nutrizionista: Alessio Colli; Segretario: Aldo Blessich.

Il calendario dell’Italia nel Torneo 8 Nazioni

7 giugno 2022: ITALIA-Polonia 0-1

23 settembre 2022: Portogallo-ITALIA

17 novembre 2022: Romania-ITALIA

21 novembre 2022: ITALIA-Repubblica Ceca

23 marzo 2023: Norvegia-ITALIA

27 marzo 2023: ITALIA-Germania