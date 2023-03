Italia Under 20 in campo contro la Germania: Ambrosino titolare, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Germania, valida per il torneo VIII Nazioni Under 20.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Germania, valida per il torneo VIII Nazioni Under 20. Il romanista Volpato è la stella e c'è curiosità per Ndour, che ha fatto il suo esordio col Benfica. Da segnalare per la Germania la presenza di Kerim Calhanoglu, terzino di proprietà dello Schalke ma in prestito al Sandhousen, cugino dell'interista Hakan Calhanoglu: