ItaliaOggi, bilancio SSCNapoli 2025: -22mln ed il flop Champions peserà sul prossimo anno

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Sono stati appena approvati i conti del bilancio consolidato della Filmauro. Ne parla ItaliaOggi con un ampio focus. Il consolidato 2025 di Filmauro, chiuso al 30 giugno 2025, riporta perdite per 22 milioni di euro, con un valore della produzione crollato a 338,2 milioni di euro (-9,3% sul 2024) e costi della produzione decollati invece a 365,7 milioni (+24,2%).

"I ricavi da diritti tv nella stagione 2024-25 sono scesi a quota 79,4 milioni (-45,1%) causa assenza del Napoli in Champions, le sponsorizzazioni sono rimaste stabili a quota 54,4 milioni di euro (55,4 mln nel 2023-24), gli incassi da botteghino sono calati a 27 milioni (-12,6% sempre a causa della assenza in Champions), e la società ha dovuto operare sul mercato per sistemare un po’ i conti, con cessioni eccellenti che hanno portato plusvalenze per 103,2 milioni di euro (74 milioni nella stagione precedente). Ha, tuttavia, dovuto operare sul mercato anche in entrata (Conte è un tecnico molto costoso ed esigente), con costi del personale complessivi che sono saliti a 163,2 milioni di euro (+17,5% sul 2023-24) e ammortamenti e svalutazioni (frutto dei numerosi acquisti) a quota 128,5 milioni (+57,8% sul 2023-24).

La stagione 2025-26 non si è ancora conclusa, il Napoli è in lotta per lo scudetto, ma è uscito davvero troppo presto sia dalla Champions league sia dalla Coppa Italia, mettendo in tensione pure i conti del prossimo consolidato 2026. E d’altronde, si sa, Antonio Conte è uomo da campionato, non da coppe".