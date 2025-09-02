Juanlu sfumato? Oltre a Mazzocchi c'è un'altra soluzione come vice Di Lorenzo

Il mercato del Napoli si è chiuso con l'arrivo di Hojlund ed Elmas. Non è arrivato un altro centrocampista e non è arrivato un difensore a destra dove gioca Di Lorenzo. Come alternativa al capitano resta Mazzocchi ma non solo.

In realtà in organico c'è un altro giocatore che in caso di emergenza potrà giocare in quella posizione: Leonardo Spinazzola. L'esterno gioca a sinistra ma è di piede destro ed è un jolly duttile sulle corsie laterali che anche in passato ha giocato dall'altra parte del campo. Una soluzione in più per Conte in una stagione che si preannuncia ricca di impegni per il Napoli con tante partite ravvicinate da quando finirà la sosta per le nazionali.