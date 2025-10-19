Prima pagina

Il Mattino: "Core 'ngrato"

Oggi alle 01:10Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina alla sconfitta del Napoli a Torino per mano dell'ex attaccante azzurro Giovanni Simeone: "Core 'ngrato. Senza Hojlund e McTominay, a Torino terza sconfitta consecutiva degli azzurri in trasferta: gol dell'ex Simeone".

Di spalla la parole di Conte nel post-partita e il punto sugli infortunati: "Siamo stati bellini come le ballerine". "Corsa contro il tempo per recuperare Hojlund e McT". Di seguito la prima pagina integrale.