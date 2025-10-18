CLASSIFICA - Nonostante il ko, il Napoli resta in vetta: con l'Inter si forma un terzetto
Colpaccio dell'Inter: il gol di Bonny basta a Cristian Chivu per sbancare lo stadio Olimpico. I nerazzurri balzano prepotentemente in vetta alla classifica agganciando il Napoli e la Roma stessa. In attesa dei risultati di Milan e Juventus, attualmente dunque la Serie A ha tre padroni. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
1. Inter 15*
2. Napoli 15*
3. Roma 15*
4. Milan 13
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10*
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
*una partita in più
