Juve-Inter in campo quando il Napoli atterrerà a Firenze: le ultime

In collegamento da Napoli per Sky Sport, Massimo Ugolini ha fornito le ultime sugli azzurri in vista della partita di domani al Franchi: "Osimhen è al top, sta facendo la differenza, sarà imprescindibile per domani. Il Napoli sarà appena atterrato a Firenze al fischio d'inizio di Juventus-Inter. Gli azzurri partono alle 17 da Capodichino. De Laurentiis è già in Toscana e vuole stare vicino alla squadra".