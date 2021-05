Juve-Inter "partita scandalosa": spunta il like (poi rimosso) del ct Mancini al post di Brozovic

“Partita scandalosa” e un pagliaccio in bella vista. Marcelo Brozovic non ha proprio digerito l’arbitraggio di Juventus-Inter e nella giornata di ieri non le ha mandate a dire, con tanto di post polemico su Instagram. Gradito da diversi volti noti del calcio italiano e internazionale: ai compagni Candreva, Ranocchia, Skriniar e Vecino (inizialmente anche Vidal, poi tolto) si sommano infatti i mi piace di gente come Rakitic o Asamoah (ex Inter, ma anche ex Juve). Ed era arrivato anche un like istituzionale: quello del ct Roberto Mancini, che poi lo ha opportunamente tolto.