Juve-Napoli, probabili formazioni Sky: Cuadrado nel suo 'vecchio ruolo'. Rrahmani titolare

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha riportato sul proprio sito le ultime sulle formazioni di Juventus e Napoli che si affronteranno domani.

JUVENTUS - Ttra le novità dovrebbe esserci Cuadrado riutilizzato nel suo 'vecchio' ruolo. Si va infatti verso un 4-4-2 con Danilo e Alex Sandro esterni in difesa e la coppia De Ligt-Chiellini al centro; a centrocampo spazio quindi a Cuadrado e Chiesa sulle fasce, con Bentancur e Rabiot a completare il reparto. In avanti Morata e Ronaldo. Migliora Dybala che domani potrà trovare nuovamente posto in campo: ballottaggio con Morata (in vantaggio).

Modulo alternativo: Non è escluso tuttavia che Pirlo opti per un 3-5-2, rinunciando ad Alex Sandro e inserendo a centrocampo McKennie.

NAPOLI - Gattuso ha in mente di schierare Ospina in porta. Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Hysaj formeranno la linea difensiva. Il centrocampo dovrebbe essere composto dai due mediani Fabián e Demme, più avanti Zielinski da trequartista. L’attacco verrà completato da Insigne, Mertens e Lozano a guidare il reparto.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabián Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.