Juve, Sarri come al Grande Fratello: segue allenamenti via monitor

Sul Corriere di Torino si parla di Maurizio Sarri. Il tecnico della Juve sta seguendo una terapia specifica per il recupero ma nonostante questo non abbandona la squadra e continua a seguire gli allenamenti dei bianconeri dalla Continassa. Anche ieri si è presentato al centro tecnico per parlare con lo staff i e per seguire l’allenamento da una stanza con monitor all’interno dalla quale può seguire live i movimenti dei suoi calciatori, prima di tornare a parlare con lo staff al termine della seduta. Non lascia niente al caso, Sarri, nonostante i problemi di salute potrebbero costringerlo a saltare la prima di campionato contro il Parma. Ha la fortuna di avere un ampio staff, che lo segue da anni e di cui si fida ad occhi chiusi. L’hanno seguito da Napoli a Londra, qualcuno lo conosce addirittura dai tempi del calcio dilettantistico in Toscana ma osservare gli allenamenti sul campo o dietro uno schermo non è la stessa cosa. Per questo Sarri sta cercando di far sentire la sua mano e la sua voce anche in remoto, per portare avanti la sua rivoluzione. I droni gli sono sempre serviti per allenare la linea difensiva. In questi giorni utilizza telecamere poste su delle torrette per seguire tutto il gruppo che resta decisamente ampio e difficile da scremare sul mercato. La squadra deve applicare nel più breve tempo possibile in modo da non dare vantaggi agli avversari; primo tra tutti Antonio Conte che è invece abituato a partenze sprint. Sarri lo sa e anche per questo sta cercando di portare avanti il suo lavoro, nonostante tutto. Non c’è tempo da perdere e di stare lontano dalla squadra nemmeno se ne parla. La stagione sarà lunga e sabato s’inizia a fare sul serio. Probabilmente Sarri non sarà in panchina ma non vuole perdersi neanche un secondo della marcia di avvicinamento a Parma a costo di vivere, per qualche giorno, in una specie di Grande Fratello.