Juve, Sarri non dimentica il ko di Napoli: al vaglio tre mosse per sorprendere Gattuso

Il modulo non si discute, gli uomini sì. Maurizio Sarri sfiderà il suo ex Napoli in finale di Coppa Italia e non vuole certo perdere l’occasione di conquistare il suo primo trofeo alla guida della Juventus. Il tecnico non ha dimenticato la sconfitta rimediata al San Paolo: nelle ultime ore avrà certamente riaperto la cartella con gli appunti di quella sera che andò abbastanza di traverso ai tifosi bianconeri.

POSSIBILITA' DI FORMAZIONE - Ragionando sull’undici iniziale, l’ipotesi Bentancur regista (al posto di un Pjanic a fari spenti) è molto accreditata, un po’ come la presenza di Khedira dal primo minuto. In avanti, invece, potrebbe esserci la staffetta tra Cuadrado e Douglas Costa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.