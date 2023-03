Juve squadra più nervosa della Serie A, Napoli tra le più corrette

Tanto nervosismo in Serie A, specialmente nella Juventus, che è la squadra con più cartellini rossi ricevuti.

Tanto nervosismo in Serie A, specialmente nella Juventus, che è la squadra con più cartellini rossi ricevuti. In questa speciale classifica il Torino è l'unico club a non averne presi, mentre il Napoli è a quota 1. Di seguito la graduatoria completa:

1. Juventus 6

2. Empoli 5

3. Salernitana e Spezia 4

5. Atalanta, Roma e Verona 3

8. Inter, Sassuolo, Lazio, Monza, Fiorentina, Lecce, Bologna e Milan 2

16. Cremonese, Napoli, Udinese e Sampdoria 1

20. Torino 0