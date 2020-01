Juventus, il report dell'allenamento odierno: bianconeri divisi in due gruppi

La Juventus si appresta a sfidare il Napoli nel posticipo della ventunesima giornata di campionato, domenica sera al San paolo. All'indomani della vittoria in Coppa Italia contro la Roma la squadra si è allenato. Ecco il report del club bianconero: "La quinta partita di questo intenso mini-ciclo della Juventus, iniziato due domeniche or sono proprio contro la Roma, in campionato all’Olimpico, si avvicina. All’indomani della seconda vittoria consecutiva con i giallorossi ieri, stavolta in Coppa Italia (vittoria che significa semifinale raggiunta nella competizione), la Juve è tornata così al lavoro per focalizzarsi sull’insidiosa trasferta di Napoli, in programma per domenica sera alle 20.45. Essendo un giorno post gara, come sempre, menu differenziato per i bianconeri: scarico per chi ha giocato ieri, possessi palla, partita e lavoro fisico per il resto del gruppo. Domani si torna in campo al mattino".