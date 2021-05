Juventus, Pirlo ci crede: "Champions? Eravamo morti, ci siamo rialzati ed ora siamo vivi!"

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - "Ci crediamo tanto: dopo il Milan eravamo morti, ci siamo rialzati e i risultati ci hanno dato modo di rivivere": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia dell'ultima di campionato che mette in palio due posti Champions tra Juve, Milan e Napoli. "Dobbiamo pensare a noi stessi per vincere e fare una grande gara a Bologna, poi vedere cosa succederà dalle altri parti - spiega Pirlo - e non dobbiamo avere rammarico a fine gara". E sulla pressione: "C'è come sempre: siamo tranquilli, le vittorie ti fanno stare meglio e dobbiamo cavalcare il momento. C'è adrenalina nei calciatori, così recuperi più velocemente". (ANSA).