Kean recupera per il Napoli? Le ultime dopo l'allenamento della Fiorentina

Kean recupera per il Napoli? Le ultime dopo l'allenamento della FiorentinaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

Ripresa dei lavori per la Fiorentina in vista della trasferta di sabato al Maradona contro il Napoli di Conte. Dal centro sportivo viola arrivano segnali incoraggianti: Moise Kean è tornato ad allenarsi con i compagni, seppur con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra, ma la sua presenza dal primo minuto resta incerta.

In gruppo anche Dodò e Mandragora, assenti in Coppa Italia col Como. Continua invece il lavoro personalizzato Roberto Piccoli, ancora alle prese con un problema all’adduttore. A riportarlo è il portale Firenze Viola.