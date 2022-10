Kepa e Meret, destini intrecciati: sono diventati entrambi protagonisti

C'è stato un momento in cui Kepa poteva essere del Napoli e Meret dello Spezia, oggi entrambi sono protagonisti

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è stato un momento in cui Kepa poteva essere del Napoli e Meret dello Spezia, oggi entrambi sono protagonisti ma con Chelsea e Napoli e con Navas ex terzo incomodo che fa panchina a Donnarumma. La geografia dei portieri è questa: lo spagnolo è tornato titolare, già dieci presenze complessive, idem Meret che ha anche rinnovato, Navas che sembrava ad un passo dal club azzurro è rimasto a Parigi ma non gioca.