Kiss Kiss - Allenamenti non prima del 18 maggio: spunta anche la data per il campionato

Non ci sono idee chiare dopo la riunione di ieri, non filtra ottimismo dalla Serie A sulla ripartenza del calcio. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli dopo aver interpellato quattro club della nostra massima serie, non si riprenderà con gli allenamenti prima di lunedì 18 maggio. Con un protocollo evidentemente da rivedere soprattutto nella parte che riguarda un eventuale nuovo contagio. Se si ripartisse il 18 maggio con gli allenamenti, si ricomincerà poi il 13 giugno con tre partite a settimana per terminare le 12 giornate di campionato restanti.