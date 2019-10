Kiss Kiss - Buone notizie per Allan: solo una botta, ma salterà la Roma

Buone notizie per Allan. Il centrocampista del Napoli sta bene: solo una botta. Ovviamente non recupererà per la Roma. Lo fa sapere Kiss Kiss sul proprio profilo ufficiale social. Il brasiliano si era infortunato dopo 8' con l'Atalanta ed era stato costretto a uscire dal campo.

