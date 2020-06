Kiss Kiss - Iniziativa storica: si pensa a un francobollo per la vittoria della Coppa Italia del Napoli

Interessante notizia svelata dalla redazione di Kiss Kiss Napoli col direttore Valter De Maggio che durante Radio Goal ha dichiarato: "Si sta lavorando in questi minuti per un'iniziativa storica. Dal ministero dello sviluppo economico e delle Poste Italiane, stanno proponendo al Napoli un accordo per un francobollo celebrativo per la vittoria della Coppa Italia essendo il primo trofeo post Covid-19. Da Poste Italiane dicono che sarebbe qualcosa di storico e di esclusivo nei tempi, perché parliamo di luglio. Dal ministero stanno già vagliando l'immagine, si attende conferma del Napoli".