Kiss Kiss - Nicchi non fa chiarezza: presidente AIA non risponde al telefono

Marcello Nicchi non vuole fare chiarezza. Il presidente dell'AIA, dopo il clamoroso errore di Giua nel match tra Napoli e Lecce, è stato più volte contattato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che però non ha ricevuto risposta. Il capo degli arbitri non si nega, non declina la richiesta. Semplicemente non risponde e non fa chiarezza sulle tante vicende degli ultimi tempi.