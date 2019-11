Kiss Kiss - Oggi arriveranno le multe ai calciatori: ADL ha dato mandato all'Avv. Grassani

Il Napoli, come aveva preannunciato nel comunicato stampa, provvederà a multare i propri calciatori nella giornata di oggi, ultimo giorno utile per farlo. L'avvocato Mattia Grassani sta svolgendo tutta la questione in prima persona, ovviamente su input del presidente Aurelio De Laurentiis, che farà ritorno in Italia solo in tardissima serata. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.