KK - Lobotka, il Celta cerca il sostituto: prossime 48 ore decisive per chiudere col Napoli

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime di mercato nel corso della trasmissione Radio Goal: "Lobotka, il Napoli lo vuole ed è in trattativa con il Celta, vuole chiudere l'operazione. Non è facile, giusto ribadirlo: arriverà a Napoli solo in un caso, solo se il Celta riuscirà nelle prossime 48 ore ad acquistare il sostituto. Il calciatore accetterebbe di buon grado di legarsi al Napoli".