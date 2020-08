KKN - A Barcellona c'è poca attesa per la sfida di stasera. Azzurri blindati in hotel

Ultime su Barcellona-Napoli riportate da Marcello Calvano, inviato in Catologna per Kiss Kiss Napoli: "Sembra una giornata come le altre a Barcellona, ci sono pochi turisti, si fa i conti con l'emergenza Covid. Non si avverte un'attesa pasmodica per la sfida di stasera, neanche tra i giovani tifosi blaugrana. Le mascherine sono obbligatorie anche all'esterno e i controlli sono molto rigidi Il ritiro degli azzurri è inaccessibile, tutto lo staff e i calciatori sono blindati in una bolla nell'hotel che si trova nelle vicinanze del porto di Barcellona. La temperatura è alta e stasera ci saranno 27/28° ma la temperatura percepita al Camp Nou sarà di 30 gradi".