KKN annuncia: Insigne recuperato, col Barcellona sarà titolare!

Domani sera Lorenzo Insigne ci sarà e partirà dal primo minuto. A dare la notizia è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui le condizioni del capitano del Napoli sono in netto miglioramento. Sono arrivate indicazioni positive anche dalla rifinitura di oggi al San Paolo, seduta durante la quale il numero 24 ha lavorato in gruppo. Per cui nel big match di Champions League Rino Gattuso potrà contare anche sull'azzurro più rappresentativo a sua disposizione.