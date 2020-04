KKN - Indiscezioni vertice FIGC-Governo: si riparte con la Coppa Italia, le ultime

Riunione importante in corso tra FIGC e Governo per le sorti del calcio italiano: dalle ultime indiscrezioni la Serie A è pronta a ripartire e lo potrebbe fare giocando in primis le semifinali di Coppa Italia. A rivelarlo il giornalista Valter De Maggio nel corso di Radio Gol: "Mi arriva conferma che si ripartirebbe 27-28 maggio, con la Coppa Italia: subito le semifinali, a seguire il campionato"