KKN - Mertens, possibile futuro da dirigente: Napoli pronto ad ascoltare il belga

Il futuro di Dries Mertens potrebbe essere tinto d'azzurro ancora per molto tempo. Non solo il rinnovo di contratto, ma anche un destino all'interno dell'organigramma del Napoli, ipotesi più che plausibile come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è pronto ad ascoltare Dries per un eventuale futuro all'interno del club, dipenderà da cosa vorrà fare il ragazzo, se allenare o fare il dirigente. Il matrimonio con Mertens potrebbe essere più duraturo".