KKN - Perplessità per il protocollo: nodo ritiro, il Napoli ha un problema da risolvere

La Serie A non ricomincerà se non sarà modificato il protocollo. E' emerso questo dalle ultime posizioni delle diverse società circa le misure per ripartire in sicurezza. Il Napoli ha manifestato perplessità perché l'hotel attiguo al centro sportivo di Castel Volturno è chiuso da due mesi. Per cui tecnicamente per il club azzurro il nodo ritiro è molto importanti, così come tanti altri club in Serie A. Ci sono consultazioni in atto in queste ore tra Lega, FIGC e Ministeri per rivisitare il protocollo. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.