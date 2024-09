Ko con la Polonia, ma McTominay e Gilmour prendono 9 in pagella sui quotidiani scozzesi

Nonostante il ko della Scozia in casa contro la Polonia nella serata di ieri, i quotidiani elogiano le prestazioni di due giocatori della Tartan Army, nello specifico i due nuovi acquisti del Napoli Billy Gilmour e Scott McTominay. I due centrocampisti sono stati gli autori delle due reti scozzesi, nel 3-2 finale per la Polonia.

"Il suo secondo gol internazionale, e che tiro... Il nuovo centrocampista del Napoli reagisce per primo e colpisce, col suo tiro che risulta troppo potente per il portiere avversario. Un passaggio in avanti importante rispetto al solito. E la sua gestione della palla ha visto grande qualità in una prestazione eccellente", scrive il The Herald a commento del 9 in pagella.

Stesso voto, 9, per l'altro azzurro Scott McTominay: "Resta fermo in zona pericolosa, lontano dalla folla e la sua intelligenza viene ripagata visto che era nel posto giusto per segnare il secondo gol. Sfortunato quando la palla colpisce il suo braccio in occasione del gol annullato al 23'. Ha un fantastico controllo di palla e crea sempre pericoli con la sua corsa diretta e potente. Non si può scegliere fra lui ed il suo nuov compagno di squadra Gilmour in merito al man of the match".