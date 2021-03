Koopmeiners non si ferma più, ancora in gol il classe '98: l'AZ vola al secondo posto

Teun Koopmeiners, centrocampista dell'AZ seguito anche dal Napoli, oggi si è messo ancora una volta in evidenza. Il classe '98 ha infatti siglato il gol del definito 2-0 col quale l'AZ Alkmaar ha battuto in casa il Psv Eindhoven ed è volato al secondo posto in classifica. Ancora una rete per l'olandese che quest'anno è arrivato già a 17 gol, ben 15 in Eredivisie.