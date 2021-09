Kosovo, ko per 2-0 con la Spagna: l'azzurro Rrahmani in campo tutta la gara

La Spagna ringrazia la Grecia e torna a sperare nella vittoria del girone. La Svezia cade ad Atene e scivola a -4. Gli scandinavi però hanno giocato due partite in meno della Roja e potranno operare il sorpasso a ottobre, peraltro giocando due partite in casa, contro Kosovo e Grecia. La squadra di Luis Enrique fa il suo dovere vincendo in Kosovo (l'azzurro Rrahmani in campo per tutta la gara).

GRECIA-SVEZIA 2-1 - 62' Bakasetas, 78' Pavlidis, 80' Quaison

KOSOVO-SPAGNA 0-2 - 32' Fornals, 90' Ferran Torres

Classifica

Spagna 13

Svezia 9

Grecia 6

Kosovo 4

Georgia 1