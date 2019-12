Koulibaly inarrestabile! E' il giocatore che ha recuperato più palloni in Serie A nell'ultimo decennio

Kalidou Koulibaly resta uno dei difensori più attraenti sul panorama nazionale e mondiale. In casa Napoli il senegalese è cresciuto tanto, arrivando a confermarsi come uno dei punti fermi della squadra azzurra. OptaPaolo ricorda che Koulibaly è il difensore che in Serie A ha recuperato in media più palloni nell'ultimo decennio, 7.6 (1307 in 172 presenze).

