Kvara, 4 ore in ospedale a Verona: la situazione in vista del Bologna

Khvicha Kvaratskhelia ha trascorso diverse ore in ospedale dopo la sostituzione contro il Verona. Arrivano importanti aggiornamenti sull'attaccante del Napoli attraverso il profilo X di Geo Team: "Kvara è stato portato all'ospedale di Verona insieme ad un membro dello staff medico del Napoli e lì ha trascorso circa 4 ore. La sua partita contro il Bologna del 25 agosto non è in dubbio. L'attaccante georgiano sarà pronto."

🚨 Khvicha Kvaratskhelia spent several hours in the hospital after the substitution 🚑



Kvara was taken to the Verona hospital together with a member of the medical staff of Napoli and spent about 4 hours there.



His game against Bologna on August 25 is not in doubt. The… pic.twitter.com/0DPiwx0vHw