Kvara ha tracciato la strada: il Real su un talentino georgiano della Dinamo Tbilisi

vedi letture

Secondo AS, la giovane promessa della Dinamo Tbilisi Saba Kharebashvili potrebbe essere il prossimo georgiano a conquistare il mondo del calcio

Secondo AS, la giovane promessa della Dinamo Tbilisi Saba Kharebashvili potrebbe essere il prossimo georgiano a conquistare il mondo del calcio, al punto che sia Barcellona che Real Madrid stanno seguendo da vicino il giocatore. Negli ultimi anni, Khvicha Kvaratskhelia ha messo la Georgia sulla mappa calcistica mondiale grazie alle sue incredibili prestazioni con il Napoli in Serie A, e Kharebashvili potrebbe essere il prossimo a unirsi a una grande squadra europea.

Sia Barcellona che Real Madrid stanno cercando di aggiungere profondità alla loro difesa, con particolare attenzione al ruolo di terzino sinistro per il futuro. Attualmente, i catalani possono contare solo su Alejandro Balde come terzino sinistro e allo stesso tempo il Real Madrid ha più di un dubbio sul futuro di Ferland Mendy.

La priorità del club madrileno è ingaggiare Alphonso Davies dal Bayern Monaco a parametro zero nel 2025, ma anche anche il sedicenne Kharebashvili sarebbe un buon innesto per il futuro. Kharebashvili ha fatto il suo debutto in prima squadra all'età di 15 anni e si è già affermato come un giocatore importante alla Dinamo Tbilisi, con 26 presenze in tutte le competizioni dal suo debutto. Possibile che a breve arrivi anche la prima chiamata in Nazionale.