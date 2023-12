TuttoNapoli.net

Finalmente il gol di Khvicha Kvaratskhelia. E il Napoli torna subito avanti contro il Cagliari. Osimhen sfonda in area di rigore, si porta dietro mezza squadra rossoblù e poi rifinisce in scivolata per il georgiano: destro secco, la palla sbatte sul palo e finisce dentro. Napoli-Cagliari 2-1 al 75'.