Kvara verso l'Inter: a caccia della miglior condizione mentre è pronto l'adeguamento

Si avvicina la ripresa del campionato e per la sfida all'Inter l'intenzione è di non lasciare assolutamente nulla al caso

Si avvicina la ripresa del campionato e per la sfida all'Inter l'intenzione è di non lasciare assolutamente nulla al caso. Quest'oggi a Castel Volturno arriva la Juve Stabia, per un allenamento congiunto (a porte chiuse), e la partitella contro la squadra di Castellammare servirà a Luciano Spalletti per perfezionare l'avvicinamento alla gara. Da giorni il lavoro è impostato sull'aspetto tecnico, per smaltire i carichi di lavoro e portare la squadra a quel livello di brillantezza mancato chiaramente nelle scorse amichevoli. E quest'oggi ci sarà chiaramente anche un'ultima valutazione delle condizioni generali della squadra che scenderà in campo dal primo minuto a Milano. Tra gli osservati speciali ovviamente Kvicha Kvaratskhelia , il giocatore che è rimasto fermo più tempo perché alla pausa mondiale ha aggiunto lo stop per quella lombalgia acuta che gli ha impedito di giocare le ultime tre gare del 2022.

Verso il top della condizione

A differenza degli altri, Spalletti l'ha tenuto in campo quasi sempre per novanta minuti in questi test invernali. Uno dei primi obiettivi dello staff tecnico è quello di riportare il georgiano ai suoi livelli, ma l'aver fatto la preparazione quasi da zero ne ha mostrato una versione piuttosto appesantita e imballata negli ultimi test, faticando a superare l'uomo e crescendo solo nella ripresa come fluidità di gambe. L'ultima settimana finalizzata alla brillantezza ed alla velocità nel breve dovrebbe aiutare anche lui, così come il resto della squadra, a ritrovare le solite giocate.

A gennaio incontro col procuratore

Parallelamente il Napoli lavora ad un sensibile aumento dell'ingaggio attuale (1,2mln), in modo da allungare il contratto fino al 2028. Certo, nel mercato odierno nulla blinda un giocatore in caso di irruzione di uno di quei pochi club d’élite, ma da parte del giocatore rivelazione - anche ascoltando la sua ultima intervista - non sembra esserci la frenesia di misurarsi subito altrove, ma l'idea è di proseguire la sua crescita in azzurro ancora per diverso tempo. Per questo il Napoli intende subito premiarlo, riconoscendogli intanto uno degli ingaggi più importanti della squadra.