Kvaratskhelia, infortunio alla vigilia della Champions: il PSG lo perde per l'Atalanta?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45
di Pierpaolo Matrone

Piove sul bagnato per Luis Enrique, che in vista della gara di mercoledì tra il suo Paris Saint Germain e l'Atalanta potrebbe dover fare a meno anche di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo gli infortuni rimediati in nazionale da Desire Doue e Ousmane Dembele, il georgiano è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la sfida odierna contro il Lens - che i parigini stanno conducendo per 2-0 - con una vistosa ferita al polpaccio.

Kvaratskhelia è uscito sulle sue gambe e non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente serio, tuttavia c'è una certa apprensione nell'ambiente dei campioni d'Europa in carica, che potrebbero affacciarsi alla nuova competizione senza nessuno dei loro tre tenori offensivi.