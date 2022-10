Kvaratskhelia può stabilire un primato con la Roma che risale a Insigne

Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio una delle sorprese e dei giocatori già decisivi non solo del Napoli ma dell’intera Serie A

Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio una delle sorprese e dei giocatori già decisivi non solo del Napoli ma dell’intera Serie A. Il georgiano ha dei numeri impressionanti in questo avvio di stagione, non solo dal punto di vista realizzativo. Ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime quattro partite ufficiali con il Napoli, l’ultimo calciatore del club partenopeo a servire passaggi vincenti in cinque match di fila in tutte le competizioni è stato Lorenzo Insigne tra gennaio e febbraio 2016. A riportarlo è Opta.