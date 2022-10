L’allarme di Sarri che ora fa preoccupare anche Spalletti

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha sottolineato duramente le condizioni disastrose del terreno di gioco dell'Olimpico

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 contro l'Udinese sottolineando duramente le condizioni disastrose del terreno di gioco dell'Olimpico che penalizza ovviamente le squadre più tecniche: "Non so cosa vuole fare il nostro presidente, ma se il terreno è questo deve prendere un altro allenatore, io non ci so giocare su questi terreni qui. Sennò andremo noi a giocare da un'altra parte. Non sono nervoso, è una constatazione. Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi a partita, se il terreno è questo devono pensare ad altri". Queste le parole del tecnico della Lazio che chiaramente spaventano anche l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti che fa del gioco palla a terra e di prima il suo punto di forza e potrebbe così essere limitato a favore della fisicità della Roma nella prossima gara.