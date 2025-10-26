Prima pagina
L'apertura del CdS: "Napoli, che lezione. Conte zittisce l'Inter e Marotta"
Il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta in prima pagina la vittoria del Napoli di Conte sull'Inter: "Ride Napoli" - si legge - ". Che lezione: 3-1. I Campioni tornano al primo posto. Oggi la Roma di Gasp può agganciarli". Poi ancora, in merito alle polemiche post-partita: "Conte zittisce l'Inter e Marotta".
In aggiunta il quotidiano scrive: "De Bruyne, McTominay e Anguissa decidono la sfida. Inutile il 2-1 di Calhanoglu. Il presidente attacca: "La loro vittoria nasce da un rigorino". Antonio: "Sono alibi: io non avrei mai permesso a un mio dirigente di lamentarsi". Nel finale scintille anche con Lautaro". Poi sulla Juventus: "Muro Tudor: 'Esonero? Non ho paura'. Lazio-Juve alle 20.45: Igor non vince da 7 gare".
Pubblicità
Notizie
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?” di Antonio Noto
Le più lette
3 Da 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Prossima partita
28 ott 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lecce
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com