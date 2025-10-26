Prima pagina L'apertura del CdS: "Napoli, che lezione. Conte zittisce l'Inter e Marotta"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta in prima pagina la vittoria del Napoli di Conte sull'Inter: "Ride Napoli" - si legge - ". Che lezione: 3-1. I Campioni tornano al primo posto. Oggi la Roma di Gasp può agganciarli". Poi ancora, in merito alle polemiche post-partita: "Conte zittisce l'Inter e Marotta".

In aggiunta il quotidiano scrive: "De Bruyne, McTominay e Anguissa decidono la sfida. Inutile il 2-1 di Calhanoglu. Il presidente attacca: "La loro vittoria nasce da un rigorino". Antonio: "Sono alibi: io non avrei mai permesso a un mio dirigente di lamentarsi". Nel finale scintille anche con Lautaro". Poi sulla Juventus: "Muro Tudor: 'Esonero? Non ho paura'. Lazio-Juve alle 20.45: Igor non vince da 7 gare".