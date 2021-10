L'appello da Salerno: "Non andiamo oltre gli sfottò come 10 piani di morbidezza e Lazzaro 94"

16000 biglietti venduti, 200 annullati, curva Nord che resta chiusa ai tifosi e allerta ordine pubblico al punto tale da rinviare Nocerina-Casertana a mercoledì per poter avere il maggior numero di poliziotti e carabinieri possibile concentrati su un unico evento sportivo, è il punto dei colleghi di Tuttosalernitana.com, sito di riferimento dei tifosi salernitani, che sottolinea che "sembra un bollettino di guerra, è invece una partita di calcio e prendere atto di tante cose rappresenta un grande dispiacere. I social di certo amplificano molto la realtà dei fatti, magari tanti dei provocatori sono semplici leoni da tastiera. Lo ribadiamo a caratteri cubitali: chiunque ha intenzioni bellicose, resti lontano dall'Arechi. Due tifoserie così passionali non possono essere infangate da qualche cane sciolto. Lo sfottò è il sale del calcio è la rivalità sportiva c'è sempre stata, ma vogliamo vedere coreografie stile "Dieci piani di morbidezza" e slogan su "Lazzaro al 94'". Non oltre. In segno di rispetto anche per le famiglie e i bambini che affolleranno il principe degli stadi e certo non devono aver paura per la propria incolumità".