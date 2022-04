L'arbitro Rapuano per Napoli-Sassuolo: prima volta con gli azzurri, 3 precedenti coi neroverdi

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere il confronto del turno di Serie A. I due assistenti invece saranno Mokhtar e Fiore

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere il confronto del turno di Serie A. I due assistenti invece saranno Mokhtar e Fiore. Il quarto uomo sarà Meraviglia. Al Var Dionisi e Longo. Tre soli i precedenti tra Rapuano e il Sassuolo, due abbastanza datati: 5-3, ko, contro il Torino nel 2017 e la vittoria per 2-1 in Coppa Italia contro il Catania nel 2018. L'ultimo invece meno di un mese fa, il 2 aprile, il ko per 2-1 con la Lazio. In totale dunque 1 vittoria e 2 sconfitte con Rapuano per il Sassuolo. Primo incrocio assoluto tra l'arbitro romagnolo e il Napoli.