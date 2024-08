L'Arsenal cede un centravanti: Nketiah passa al Crystal Palace, le cifre

vedi letture

Si parla ancora anche di Arsenal per il futuro di Victor Osimhen, anche se al momento la pista sembra essere fredda. I Gunners, intanto, hanno chiuso per la cessione di un attaccante: Eddie Nketiah è pronto a trasferirsi al Crystal Palace a titolo definitivo per oltre 30 milioni di sterline, bonus inclusi.

A riportarlo è The Athletic, secondo cui l'operazione è in fase avanzata e non dovrebbero esserci problemi a renderla ufficiale nelle prossime ore. Tra i due club i contatti sono costanti, mentre il Palace ha già raggiunto un'intesa definitiva con il giocatore per quanto riguarda il contratto da firmare.