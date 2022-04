L'ennesima sfida di Spalletti: nuove scelte ed invertire il trend

Sono giorni tutt'altro che semplici per Luciano Spalletti. Dopo la gara con la Roma, che s'è conclusa per la prima volta con i fischi

Sono giorni tutt'altro che semplici per Luciano Spalletti. Dopo la gara con la Roma, che s'è conclusa per la prima volta con i fischi del pubblico del Maradona, il tecnico del Napoli è chiamato ad invertire il trend negativo dell'ultimo periodo che rischia di mettere in discussione il lavoro svolto fino a questo momento e che comunque tiene la squadra saldamente in zona Champions, l'obiettivo dichiarato del club e che manca da due anni. L'ulteriore difficoltà che attende Spalletti e che deve riportare il Napoli ad un livello di prestazioni più alto dovendo fare i conti con altre assenze.

Cambia la difesa

Koulibaly sarà squalificato ad Empoli, ma probabilmente non ci sarà neanche la prima alternativa ai centrali difensivi. Ieri infatti il club ha comunicato che "Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di ieri". A questo punto è probabile l'impiego di Tuanzebe sul centro-destra, con lo spostamento di Rrahmani nella posizione di Koulibaly. Intanto Spalletti dovrebbe recuperare però Di Lorenzo a destra.

Spalletti perde il punto di riferimento

In un Napoli che fa fatica a sviluppare gioco, Lobotka ha acquisito un peso sempre maggiore fino a diventare indispensabile per la gestione del pallone e l'uscita dalla pressione. Spalletti però dovrà fare a meno dello slovacco per la gara di Empoli e probabilmente non solo perché gli esami "hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro".