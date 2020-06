L'entusiasmo di piccoli tifosi al San Paolo: "Gattuso grinta e cuore, Ancelotti aveva distrutto la squadra! Sogniamo un grande colpo..."

Allenamento del Napoli al San Paolo, all'esterno per le foto coi calciatori un piccolo gruppo di tifosi che ha voluto esprimere la propria opinione sulla vittoria della Coppa Italia. Vincenzo, 12 anni, dice: "Con Gattuso il Napoli sta migliorando molto, mi è piaciuta la finale, una gara molto importante. Il migliore in campo è stato Maksimovic. Sono molto felice e spero che il Napoli possa vincere presto anche lo scudetto". Giuseppe, 10 anni, aggiunge: "Il Napoli sta facendo una grandissima stagione, con Gattuso sta migliorando molto, con la Juve il migliore in campo è stato Insigne. Spero arrivi un grande acquisto, sogno Dybala". Giacomo, 12 anni, dice: "La finale è stata bellissima, abbiamo meritato, abbiamo saputo soffrire. Il Napoli è cresciuto tanto e sono molto contento. Ora testa al campionato, la Champions non è impossibile. Il migliore in campo è stato Koulibaly ma non mi è piaciuta la prova di Callejon". Infine Daniele, 13 anni, conclude: "Gattuso è un allenatore di grinta e cuore, mentre con Ancelotti la squadra si stava distruggendo come spogliatoio. Il Napoli ha saputo soffrire e ha vinto con merito. La Juve, invece, non ha saputo fare il suo gioco".