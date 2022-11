L'errore di Kvaratskhelia notato anche da Spalletti

A metà ripresa Kvaratskhelia si procura lo spazio per il tiro a giro col destro ma la palla termina alta sulla traversa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A metà ripresa Kvaratskhelia si procura lo spazio per il tiro a giro col destro ma la palla termina alta sulla traversa. Un bello spunto del georgiano macchiato dal tiro che poteva diventare assist per Lozano che era ben posizionato in area di rigore. Anche Spalletti, ripreso dalle telecamere a parlare coi suoi collaboratori, avrebbe preferito che il 77 servisse il messicano anziché provare il tiro, ma dopo aver fatto tutto da solo, dopo essere rientrato sul destro e frontale alla porta, era difficile non lasciarsi ingolosire dalla conclusione personale.