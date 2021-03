L'Europa si paga: il dato che fa ben sperare il Napoli verso Roma

Gli impegni europei, si sa, sono quelli che portano via più energie. Soprattutto quando il valore delle partite aumenta, soprattutto se giochi l'Europa League di giovedì. A maggior ragione quando in settimana sei costretto ad una trasferta internazionale di non poco conto. E' il caso della Roma, il cui ruolino in campionato è pesantemente calato nelle partite successive a quelle disputate in Europa League.

IL DATO - Quando il calendario s'è riempito e complicato, la formazione di Paulo Fonseca ha spesso pagato dazio, ottenendo appena tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nelle nove gare post-europee. Dopo i match lontani dall'Olimpico, come l'ultimo sul campo dello Shakhtar Donetsk, la Roma ha fatto fatica.

3 MESI E MEZZO FA - All'andata, ad esempio, il Napoli vinse 4-0 tre giorni dopo l'impegno giallorosso in Romania col Cluj. Era novembre, la squadra era più fresca, eppure crollò rovinosamente al San Paolo. Un dato che fa ben sperare Rino Gattuso e i suoi ragazzi in vista della sfida di domenica. La stanchezza incide, il Napoli con la settimana tipo ha sicuramente un vantaggio. Da non sciupare.

RISULTATI DOPO L'EUROPA:

3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte

Young Boys-Roma 1-2

Milan-Roma 3-3

Roma-CSKA Sofia 0-0

Roma-Fiorentina 2-0

Roma-Cluj 5-0

Genoa-Roma 1-3

Cluj-Roma 0-2

Napoli-Roma 4-0

Roma-Young Boys 3-1

Roma-Sassuolo 0-0

CSKA Sofia-Roma 3-1

Bologna-Roma 1-5

Sporting Braga-Roma 0-2

Benevento-Roma 0-0

Roma-Sporting Braga 3-1

Roma-Milan 1-2

Roma-Shakhtar Donetsk 3-0

Parma-Roma 2-0

Shakhtar Donetsk-Roma 1-2

Roma-Napoli ?